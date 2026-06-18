البيت الأبيض يحيل إلى الكونغرس نص “مذكرة تفاهم إسلام آباد” المؤقتة بين واشنطن وطهران

69d5c423423604583941a898 البيت الأبيض يحيل إلى الكونغرس نص "مذكرة تفاهم إسلام آباد" المؤقتة بين واشنطن وطهران

واشنطن-سانا

أحال البيت الأبيض اليوم الخميس إلى الكونغرس الأمريكي نسخة من مذكرة التفاهم المؤقتة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها.

وأوضحت وكالة رويترز أن بنود الوثيقة المقدمة إلى الكونغرس، والتي تحمل اسم “مذكرة تفاهم إسلام آباد”، تتطابق مع التفاصيل المعلنة سابقاً، وتتضمن توقيع ممثلين عن الجانبين الأمريكي والإيراني، إضافة إلى توقيع باكستان بصفة شاهد ووسيط في الاتفاق.

وحسب الوكالة فإن الوثيقة تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، كما تلتزم واشنطن بإنهاء حصارها البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل خلال مهلة أقصاها 30 يوماً، مقابل ضمان طهران العبور الآمن والمجاني للسفن التجارية في مضيق هرمز لمدة 60 يوماً.

ووفقاً لنص المذكرة، يتعهد الطرفان بالشروع في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بموافقة الجانبين.

ووقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط بالشرق الأوسط، على أن تُستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

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