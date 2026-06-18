اتفاق أردني إيطالي لتعزيز حماية التراث والسياحة المستدامة في البترا

عمان-سانا

وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في الأردن مع مؤسسة “فورميديل بيروجيا” الإيطالية اتفاقية تعاون، لتعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي في مجالات حماية التراث الثقافي والترميم والسياحة المستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الاتفاقية جرى توقيعها في كلية البترا للسياحة والآثار، بحضور السفير الإيطالي في عمان لوتشيانو بيتسوتي، بهدف تطوير الكفاءات المتخصصة في إدارة المواقع التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للتنمية المستدامة في البترا.

وتقضي الاتفاقية بتطوير برامج تدريبية ومهنية متخصصة، وتوفير فرص تدريب عملي وميداني للطلبة والعاملين في قطاعات التراث والسياحة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في بناء القدرات ورفع مستوى التأهيل المهني.

وأكد رئيس مجلس المفوضين الأردني المهندس عدنان السواعير أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة البترا مركزاً إقليمياً للتدريب والتأهيل في مجالات التراث والسياحة المستدامة، مشيراً إلى أن سلطة إقليم البترا تواصل العمل على استقطاب الشراكات النوعية التي تسهم في تطوير الموارد البشرية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية للحفاظ على الإرث الحضاري.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن توجهات سلطة إقليم البترا الرامية إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية، بما يخدم حماية التراث الثقافي ويدعم التنمية السياحية المستدامة في الإقليم.