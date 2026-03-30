ولي العهد السعودي والملك الأردني يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

الرياض-سانا

جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المستمرة على الدول العربية.

وذكرت وكالة واس السعودية، أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية، وخاصة تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار العالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

كما أكد الطرفان على أن تكرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكلان تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، حذر الملك عبد الله من خطورة استغلال الأوضاع في المنطقة كذريعة لتقييد حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.

وشدد أيضاً على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.