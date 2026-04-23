الرئاسة التركية: قمة “الناتو” المقبلة في أنقرة تهدف لرسم ملامح الأمن العالمي

إسطنبول-سانا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المقررة في أنقرة يومي السابع والثامن من تموز القادم، تمثل نقطة تحول في تحديد مستقبل منظومة الأمن العالمي.

ونقلت وكالة الأناضول عن دوران قوله في تدوينة له اليوم: “إن تركيا تستعد لاستضافة قمة رؤساء دول وحكومات الحلف لعام 2026″، مشيراً إلى دور بلاده في إدارة الأزمات والالتزام “بأمن الأطلسي”، انطلاقاً من موقعها الجيوسياسي، موضحاً أن استضافة القمة تهدف إلى إظهار الالتزام بتعزيز الأمن المشترك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث في وقت سابق اليوم مع الأمين العام لحلف “الناتو” مارك روته في أنقرة، التحضيرات الجارية للقمة والقضايا المدرجة على جدول أعمالها، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.