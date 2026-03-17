البحرين تُدين استمرار الهجمات الإيرانية على الإمارات

المنامة-سانا

أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية العدائية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية في الإمارات العربية المتحدة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكل المواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين اليوم الثلاثاء، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت دعوتها إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية الآثمة وغير المبررة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817)، واحتراماً للقوانين والأعراف الدولية، بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

وأعلنت السلطات الإماراتية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل شخص نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض الدفاعات الجوية صاروخاً باليستياً، وعن تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.