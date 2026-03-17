الحرس الوطني الكويتي: إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي جدعان فاضل جدعان اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء البلاد.

وأكد جدعان في تصريح له على منصة إكس، أن قوات الحرس الوطني الكويتي تمكنت من “إسقاط طائرتين مسيرتين في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها”.

وأشار إلى أن قوات الحرس الوطني بأعلى درجات الجاهزية لحماية الكويت وأمنها واستقرارها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.