تتابع الأحداث وتبقى الصور شاهدة.. سانا توثق ذاكرة عام على انطلاقتها بهوية بصرية ومهنية جديدة تاريخ النشر: 2026/08/19 12:01 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/19 12:01 صباحًا قائمة الصور 1/7 أسواق محافظة اللاذقية تشهد حركة نشطة مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية الأمن العام في قسم العزيزية بحلب تلقي القبض على مروجي حشيش ومخدرات في المنطقة احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك قسم الغاز في معمل “سادكوب” بانياس يستأنف عمله بعد التوقف الذي نتج عن هجمات فلول النظام البائد. وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في النمسا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الوكالة العربية السورية للأنباءساناسانا عام يتجددعام على انطلاقة سانا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتطالب بوقف الانتهاكات أغسطس 19, 2026 أغسطس 19, 2026 وفد أممي يطلع على الواقع الإنساني والخدمي في بلدة معرة حرمة بريف إدلب أغسطس 19, 2026 أغسطس 19, 2026 وفد أممي يطلع على الواقع الإنساني والخدمي في بلدة معرة حرمة بريف إدلب أغسطس 19, 2026 أغسطس 19, 2026 محافظ حلب عزام الغريب يبحث مع وفد أممي دعم عودة النازحين وإزالة الأنقاض أغسطس 19, 2026 أغسطس 19, 2026