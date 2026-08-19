تتابع الأحداث وتبقى الصور شاهدة.. سانا توثق ذاكرة عام على انطلاقتها بهوية بصرية ومهنية جديدة

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أسواق محافظة اللاذقية تشهد حركة نشطة مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية
الأمن العام في قسم العزيزية بحلب تلقي القبض على مروجي حشيش ومخدرات في المنطقة
احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك
قسم الغاز في معمل “سادكوب” بانياس يستأنف عمله بعد التوقف الذي نتج عن هجمات فلول النظام البائد.
وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في النمسا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
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