مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي سابق في خان يونس

القدس المحتلة-سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم، إثر انهيار سور مبنى متضرّر جراء قصف إسرائيلي سابق في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن طواقم الدفاع المدني في مدينة خان يونس قولها: إنّ ثلاثة فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون جراء انهيار سور مبنى كلية الرباط الذي سقط على خيام للنازحين في منطقة المواصي في خان يونس.

تأتي هذه الحادثة في ظلّ تكرار حوادث انهيار مبانٍ متضررة جراء القصف الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث تضطر عائلات نازحة إلى نصب خيامها قرب الأبنية المدمّرة أو داخل منشآت متضررة لغياب أماكن إيواء آمنة، ما يعرّضها لمخاطر إضافية، مع استمرار الحرب، وغياب الإمكانات اللازمة لإزالة الأنقاض أو تأمين المباني الآيلة للسقوط.

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون، أمس الأحد، في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مع استمرار الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك