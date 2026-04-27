الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتداءاتها على الفلسطينيين في مناطق عدة من القدس المحتلة والضفة الغربية تمثلت في نصب حواجز للتضييق عليهم، وتنفيذ عدد من الاقتحامات التي ترافقت مع حملة اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الإثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة مواطنين من مناطق مختلفة من بيت لحم، بينما طال الاعتقال ثلاثة أطفال من بلدة بيت آمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، قامت القوات المقتحمة باعتقال والد أسير محرر واحتجزت نحو 30 آخرين، كما اقتحمت أحد الأبنية السكنية، وطردت سكانه، وحولته إلى ثكنة عسكرية، ونفذت حملة مشابهة في نابلس شمال الضفة الغربية، أسفرت عن توقيف عدد من الفلسطينيين.

حواجز للتضييق على الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سردا، شمال رام الله في الضفة الغربية، ونصبت حاجزاً على الشارع الرئيسي، وأوقفت عدداً من المركبات.

كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

ويقيم الاحتلال نحو 1000 حاجز وبوابة عسكرية يفصل بها محافظات الضفة الغربية جغرافياً بعضها عن بعض.

وتتعرض مدن وقرى الضفة الغربية لاقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد أصحاب الأرض بهدف تهجيرهم.