ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 3073 قتيلاً

بيروت-سانا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3073 قتيلاً.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن عدد الجرحى بلغ 9362 نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة”.
ووفقاً للوكالة، واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها اليوم على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً بينهم مواطن سوري، إضافة إلى عدد من الجرحى، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
كما أقرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بإصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم إصابة بالغة، جراء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.
وأوضحت المصادر أن جندياً أصيب بجروح خطيرة، بينما تراوحت إصابة الجنديين الآخرين بين المتوسطة والطفيفة.