ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 3073 قتيلاً

بيروت-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا ‏الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3073 ‏قتيلاً‎.‎

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة ‏التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن عدد الجرحى بلغ 9362 ‏نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة”.‎

ووفقاً للوكالة، واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها اليوم على عدد من القرى ‌‏والبلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً بينهم مواطن ‏سوري، ‏إضافة إلى عدد من الجرحى،‏ بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ‏مفقودين تحت الأنقاض‎.‎

كما أقرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بإصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم ‏إصابة بالغة، جراء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان‎.‎

وأوضحت المصادر أن جندياً أصيب بجروح خطيرة، بينما تراوحت إصابة ‏الجنديين الآخرين بين المتوسطة والطفيفة‎.‎

