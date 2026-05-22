اليمن يدين التفجير الذي وقع قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق

أعربت الجمهورية اليمنية، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع السورية في دمشق، والذي تسبب باستشهاد جندي وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزارة الخارجية اليمنية قولها في بيان: “تؤكد الجمهورية اليمنية تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ووقوفها إلى جانب حكومتها وشعبها في مواجهة كل الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها”.

كما جددت الجمهورية اليمنية “بحسب البيان” موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضها لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم الإنسانية والقانون الدولي.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت الثلاثاء الماضي أن جندياً استشهد، وأصيب 23 شخصاً، معظمهم مدنيون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق.