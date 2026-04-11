إصابة فلسطيني واعتقال خمسة آخرين باعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني واعتقل خمسة آخرون مساء اليوم الجمعة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل، وقرية المغير شمال شرق رام الله، وقرية سالم شرق نابلس، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت خمسة منهم.

