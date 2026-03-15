السيسي يبحث مع قادة قطر والإمارات الاعتداءات الإيرانية وجهود خفض التوتر

القاهرة-سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصالين هاتفيين اليوم الأحد، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آخر الأحداث والتطورات في المنطقة بظل التصعيد الراهن، والجهود المبذولة لخفض التوتر واحتواء الأزمة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة اتساع رقعة الصراع.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي أكد خلال الاتصالين رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية، مشدداً على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأعرب السيسي عن دعم مصر الكامل وتضامنها التام مع دول الخليج، وأشار إلى أنها تجري اتصالات مكثفة لوقف الحرب.

من جانبه، أكد أمير قطر حرصها على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر حيال ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، فيما أعرب رئيس الإمارات عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة لدول الخليج، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر لإنهاء الحرب.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها قطر والامارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.