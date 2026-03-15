ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.239 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 72.239 قتيلاً، و171.861 مصاباً.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن وزارة الصحة قولها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 قتلى، إضافة إلى 8 مصابين، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد القتلى، منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 663، فيما بلغ عدد المصابين 1762، إضافة إلى انتشال 756 جثماناً.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من عامين، إلى دمار كبير في البنية التحتية، ونزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين، فيما تواجه الطواقم الطبية والإنسانية صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا، بسبب الدمار الواسع، ونقص الإمكانات واستمرار القصف.