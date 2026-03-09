ترامب: إنهاء الحرب مع إيران سيكون قراراً “مشتركاً” مع نتنياهو

واشنطن-سانا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب: إنّ قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون “مشتركاً” ⁠مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلتها رويترز، اليوم الإثنين: إن نتنياهو ‌سيكون ⁠له دور في تسوية النزاع.

وقال: “أعتقد أن الأمر مشترك إلى ⁠حد ما.. نتحدث.. سأتخذ القرار في ⁠الوقت المناسب، لكن سيتم ⁠أخذ جميع العوامل في الاعتبار”.

وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ 28 من شباط الماضي، هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء على دول عربية وإقليمية في المنطقة.