العراق يعرب عن قلقه من الاعتداءات بالطيران المسير على محيط مطار بغداد

بغداد-سانا

أعربت السلطات العراقية اليوم الأحد، عن قلقها من الاعتداءات المتكررة بالطيران المسيّر على محيط مطار بغداد الدولي، خلال الأيام الماضية، محذّرة من المخاطر التي قد تشكلها على سجن شديد الحراسة يقع في المنطقة.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي في بيان: “خلال الأيام القليلة الماضية تعرّضت المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي وسجن المطار “الكرخ المركزي” إلى ضربات متكررة، كان بعضها قريب جداً من السجن الذي يؤوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين”.

وأضاف: “إن سقوط المقذوفات بالقرب من موقع السجن مدعاة للقلق من تأثيرها على إجراءاتنا الاحترازية وخططنا الأمنية في حماية السجن، أو إلحاق ضرر بالبنى التحتية للسجن”.

كما أفاد مصدران أمنيان بأن هجوماً بطائرات مسيّرة، استهدف مجمّع مطار بغداد الدولي أمس السبت.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات على إيران، التي ترد بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وتقوم بالاعتداء على دول عدة في المنطقة.