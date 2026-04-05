ترامب: أمريكا ستستهدف البنية التحتية الإيرانية يوم الثلاثاء المقبل

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة في إيران يوم الثلاثاء المقبل، في حال لم تقم الأخيرة بإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشال: ” إن يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معاً في حزمة واحدة، في إيران، ولن يكون هناك شيء مشابه له”.

وكان ترامب أعاد التذكير أمس السبت بالمهلة التي منحها لإيران لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز، قائلاً: إن أمام طهران مهلة حتى نهاية يوم الإثنين المقبل قبل أن “تدخل في جحيم عظيم”.

وتأتي تهديدات ترامب الجديدة بعد وقت قصير من إعلانه إنقاذ ثاني أفراد طاقم الطائرة الأمريكية التي أُسقطت داخل الأراضي الإيرانية، وتأكيده أن عملية الإنقاذ هذه تؤكد استمرار العمليات الأمريكية وقدرتها على التحرك خلف خطوط القتال.