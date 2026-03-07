الرئيس الكولومبي يستنكر الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويؤكد تضامنه معها

أبو ظبي-سانا

استنكر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بشدة في اتصال هاتفي اليوم السبت مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الأراضي الإماراتية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الرئيس الكولومبي أكد خلال الاتصال تضامن بلاده الكامل مع ما تتخذه الإمارات من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، فيما عبّر رئيس الإمارات عن شكره وتقديره لموقف كولومبيا الداعم لأبو ظبي.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتجنب التصعيد في المنطقة، والتركيز على لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتأتي الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وغيرها من دول المنطقة، بالتوازي مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.