أضرار في نظام الرادار بمطار الكويت الدولي إثر اعتداء بطائرات مسيّرة

الكويت-سانا

أعلنت الكويت اليوم السبت، أن طائرات مسيّرة استهدفت مطارها الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي قوله: إنّ “المطار تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيّرة دون تسجيل إصابات بشرية”، مبيناً أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار.

وأشار الراجحي إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطال منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات، فضلاً عن خسائر مادية، وأضرار بالبنى التحتية.

