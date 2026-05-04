الاتحاد الأوروبي يرفض استحداث الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى “الخط البرتقالي” في غزة

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين رفضه قضم إسرائيل لأراض جديدة في قطاع غزة، وذلك رداً على استحداث سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى “الخط البرتقالي” في غزة.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني لوكالة الأناضول: إن “الاتحاد الأوروبي يريد التشديد مرة أخرى على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية”.

ودعا العنوني إسرائيل إلى “السماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعلى نطاق واسع دون عوائق وضمان توزيعها بشكل مستدام” مشيراً إلى أن “الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى التنفيذ العاجل لخطة السلام في غزة”.

وأعرب العنوني عن حزنه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي المستمر في قطاع غزة.

وقد مكّن “الخط الأصفر” في قطاع غزة المحاصر الجيش الإسرائيلي من فرض تهجير قسري للسكان نحو مناطق محددة، والسيطرة على نحو 53 % من مساحة القطاع، قبل أن يستحدث ما سماه “الخط البرتقالي” الذي يقضم مزيداً من أراضي القطاع.