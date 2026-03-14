ترامب: الجيش الأمريكي دمر قدرات إيران العسكرية 100 بالمئة

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي دمر 100 بالمئة من القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات جوية مكثفة تستهدف القوارب والسفن الإيرانية، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد طهران.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها رويترز: “إنّ واشنطن ستجعل مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً قريباً جداً”، مشيراً إلى استمرار القوات الأمريكية في إطلاق النار على القوارب والسفن الإيرانية، وإغراقها في حال تهديدها للمضيق.

وأشار ترامب، إلى أنّ دولاً عدة سترسل سفناً حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، معرباً عن أمله أن تقوم دول أخرى مثل الصين وبريطانيا وفرنسا واليابان بالخطوة ذاتها.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الهجوم الذي استهدف طائرات للتزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، لم ينجح بتدمير الطائرات، وأدى فقط إلى إلحاق بعض الأضرار بها.

وكان ترامب أكد في وقت سابق اليوم، أن إيران مُنيت بهزيمة كبيرة، وترغب في إبرام اتفاق، لكن ليس من النوع الذي يمكن أن يقبله.

إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها شنت ضربة دقيقة واسعة النطاق على جزيرة خرج في إيران الليلة الماضية، وقصفت بنجاح أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً، مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية.

كما أوضحت القيادة في بيانها أن الضربات ‌دمرت ⁠منشآت تخزين ألغام بحرية ومخابئ لتخزين الصواريخ وعدة مواقع عسكرية أخرى.

وتشنّ الولايات المتحدّة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي ضربات متواصلة على إيران، التي تردّ بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إلى جانب الاعتداء على دول عدة في المنطقة.