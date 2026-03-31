الدفاعات الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات مصدرها إيران

photo 2026 03 31 11 14 28 الدفاعات الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات مصدرها إيران
وام

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة مصدرها إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان على منصة”x” إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مشيرة إلى إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة، هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أمس الإثنين، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي تعاملت مع 11 صاروخاً بالستياً، و27 مسيرة معادية في أجواء البلاد.

وتتعرض دول الخليج العربي، وبينها الإمارات، بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، على منشآت مدنية وخدمية ومبان سكنية، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

