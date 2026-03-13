الصحة اللبنانية: 773 قتيلاً و1933 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري إلى 773 قتيلاً و1933 جريحاً.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان، ارتفع عدد القتلى من الأطفال من 98 أمس إلى 103 أطفال اليوم، بينما ارتفع عدد الجرحى منهم من 304 إلى 326 طفلاً، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في حصيلة سابقة حتى يوم أمس مقتل 687 شخصاً بينهم 98 طفلاً، وإصابة 1774 آخرين بينهم 304 أطفال.