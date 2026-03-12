مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطينيان اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مركبة فلسطينية أثناء مرورها قرب أحد حواجزها في قرية زعترة جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل شابين كانا بداخلها.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 61 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما أحرق مستوطنوه مسجداً في قرية دوما جنوب نابلس.