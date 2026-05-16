الكرملين: بوتين سيزور الصين في التاسع عشر ‏والعشرين من أيار الجاري

موسكو-سانا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين يومي التاسع عشر والعشرين من أيار الجاري.
ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان اليوم السبت: إن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيتبادلان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، على أن يتم توقيع إعلان مشترك في ختام المحادثات.
وأضاف البيان: إن بوتين سيلتقي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ضمن برنامج الزيارة، لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وتُعد الصين الشريك الاقتصادي الأهم لروسيا، وأكبر مستورد للوقود الأحفوري الروسي في العالم، بما في ذلك النفط ومشتقاته، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الروسي، كما تؤكد موسكو وبكين أنهما تعملان على تعزيز شراكتهما في إطار بناء نظام دولي متعدد الأقطاب.
ويأتي إعلان الكرملين بعد يوم من اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة دولة إلى الصين استمرت يومين، أجرى خلالها محادثات مهمة مع الرئيس الصيني.