الكرملين: بوتين سيزور الصين في التاسع عشر ‏والعشرين من أيار الجاري

موسكو-سانا‏

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ‏سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين يومي التاسع عشر ‏والعشرين من أيار الجاري‎.‎

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الكرملين قوله في ‏بيان اليوم السبت: إن بوتين والرئيس الصيني شي ‏جين بينغ سيتبادلان وجهات النظر بشأن أبرز ‏القضايا الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز الشراكة ‏الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، على أن ‏يتم توقيع إعلان مشترك في ختام المحادثات‎.‎

وأضاف البيان: إن بوتين سيلتقي مع رئيس مجلس ‏الدولة الصيني لي تشيانغ ضمن برنامج الزيارة، ‏لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بين ‏الجانبين‎.‎

وتُعد الصين الشريك الاقتصادي الأهم لروسيا، ‏وأكبر مستورد للوقود الأحفوري الروسي في العالم، ‏بما في ذلك النفط ومشتقاته، الأمر الذي يسهم في ‏دعم الاقتصاد الروسي، كما تؤكد موسكو وبكين أنهما ‏تعملان على تعزيز شراكتهما في إطار بناء نظام ‏دولي متعدد الأقطاب‎.‎

ويأتي إعلان الكرملين بعد يوم من اختتام الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب زيارة دولة إلى الصين ‏استمرت يومين، أجرى خلالها محادثات مهمة مع الرئيس الصيني.