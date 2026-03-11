مجلس التعاون الخليجي يدين الاستهداف الإيراني لميناء صلالة في سلطنة عمان

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الغاشم لخزانات الوقود في ميناء صلالة بسلطنة عمان.

وشدد الأمين العام في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس اليوم الأربعاء نشرته على موقعها، على تضامن مجلس التعاون الكامل مع سلطنة عمان في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وجدد البديوي موقف دول المجلس الثابت في رفض وإدانة جميع الأعمال العدوانية التي تمس أمن دول مجلس التعاون أو تستهدف منشآتها الحيوية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ولم تسلم سلطنة عُمان التي رعت المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من الاعتداءات الإيرانية، حيث تعرض ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيرات.