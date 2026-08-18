محاضرة في صحة حمص حول التحاليل المخبرية ودورها في التشخيص

حمص-سانا‏

نظمت مديرية الصحة في حمص بالتعاون مع نقابة الأطباء بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، ‏محاضرة بعنوان “التحاليل المخبرية المتاحة في المشافي والمراكز الصحية العامة”، ‏وذلك في إطار عمل لجنة البحث العلمي وتدريب مقيمي التشخيص المخبري.‏

وتناولت المحاضرة التي أقيمت في قاعة المحاضرات في مديرية الصحة، أهمية ‏التحاليل المخبرية ودورها الأساسي في الوصول إلى التشخيص الدقيق، مع التركيز ‏على كيفية اختيار الفحص المناسب وفق الأعراض والحالة السريرية، بما يسهم في ‏ترشيد طلب التحاليل والحد من الهدر، وضمان وصول الخدمة المخبرية المجانية إلى ‏المريض المستحق.‏

واستعرضت الاختصاصية في التشخيص المخبري ومسؤولة لجان متابعة المخابر في ‏مديرية الصحة الدكتورة ريما النجار خلال المحاضرة، أبرز التحاليل المخبرية المتوفرة ‏حالياً في المشافي والمراكز الصحية، كما قدمت عبر جداول توضيحية أهم الأعراض ‏والحالات التي تستدعي مراجعة أقسام الإسعاف، والفحوصات المخبرية المناسبة لكل ‏حالة، بما يساعد الطبيب على اختيار التحليل الأكثر دقة وارتباطاً بالحالة بدلاً من ‏طلب فحوصات غير ضرورية.‏

تدريب مقيمي التشخيص المخبري

وبينت النجار في تصريح لمراسل سانا، أن المحاضرة استهدفت بالدرجة الأولى أطباء ‏الإقامة في اختصاص التشخيص المخبري، إضافة إلى الأطباء المقيمين ‏والمختصين في الاختصاصات الطبية الأخرى، نظراً للارتباط المباشر بين القرار ‏السريري واختيار الفحص المخبري المناسب.‏

وتأتي هذه المحاضرة في إطار دعم التدريب المستمر للكوادر الطبية والمخبرية، ‏وتعزيز التكامل بين الطبيب السريري والمخبر، بما ينعكس على دقة التشخيص ‏وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، ويسهم في تقديم خدمة صحية أكثر جودة واستهدافاً ‏للمرضى المستحقين.‏