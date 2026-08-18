محاضرة في صحة حمص حول التحاليل المخبرية ودورها في التشخيص

حمص-سانا
نظمت مديرية الصحة في حمص بالتعاون مع نقابة الأطباء بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان “التحاليل المخبرية المتاحة في المشافي والمراكز الصحية العامة”، وذلك في إطار عمل لجنة البحث العلمي وتدريب مقيمي التشخيص المخبري.
وتناولت المحاضرة التي أقيمت في قاعة المحاضرات في مديرية الصحة، أهمية التحاليل المخبرية ودورها الأساسي في الوصول إلى التشخيص الدقيق، مع التركيز على كيفية اختيار الفحص المناسب وفق الأعراض والحالة السريرية، بما يسهم في ترشيد طلب التحاليل والحد من الهدر، وضمان وصول الخدمة المخبرية المجانية إلى المريض المستحق.
واستعرضت الاختصاصية في التشخيص المخبري ومسؤولة لجان متابعة المخابر في مديرية الصحة الدكتورة ريما النجار خلال المحاضرة، أبرز التحاليل المخبرية المتوفرة حالياً في المشافي والمراكز الصحية، كما قدمت عبر جداول توضيحية أهم الأعراض والحالات التي تستدعي مراجعة أقسام الإسعاف، والفحوصات المخبرية المناسبة لكل حالة، بما يساعد الطبيب على اختيار التحليل الأكثر دقة وارتباطاً بالحالة بدلاً من طلب فحوصات غير ضرورية.
تدريب مقيمي التشخيص المخبري
وبينت النجار في تصريح لمراسل سانا، أن المحاضرة استهدفت بالدرجة الأولى أطباء الإقامة في اختصاص التشخيص المخبري، إضافة إلى الأطباء المقيمين والمختصين في الاختصاصات الطبية الأخرى، نظراً للارتباط المباشر بين القرار السريري واختيار الفحص المخبري المناسب.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار دعم التدريب المستمر للكوادر الطبية والمخبرية، وتعزيز التكامل بين الطبيب السريري والمخبر، بما ينعكس على دقة التشخيص وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، ويسهم في تقديم خدمة صحية أكثر جودة واستهدافاً للمرضى المستحقين.