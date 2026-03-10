السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج

photo 2026 03 10 11 14 10 السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج
واس

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء، عن اعتراض، وتدمير طائرة مسيّرة شرق محافظة الخرج.

ونقلت وكالة “واس” السعودية للأنباء عن المُتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي، قوله: “تم اعتراض، وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج”.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق اليوم عن اعتراض، وتدمير مسيّرتين شرق المحافظة نفسها، إضافة إلى صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، فيما أعلن الدفاع المدني السعودي لاحقاً عن سقوط طائرة مسيّرة على أحد المباني السكنية في محافظة الزلفي وسط المملكة، دون تسجيل إصابات”.

