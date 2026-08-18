موسكو تتهم لندن بتعمد تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية ‏

XamACic6 2 14 موسكو تتهم لندن بتعمد تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية ‏

لندن-سانا‏
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اتهمت روسيا المملكة المتحدة بتعمد تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية، عبر تزويد ‏كييف بطائرات مسيرة لاستهداف عمق الأراضي الروسية.‏

وقالت السفارة الروسية في لندن بتدوينة على منصة “إكس”: إن “التقارير التي تفيد ‏بأن نظام كييف يستخدم طائرات مسيّرة بريطانية لتنفيذ ضربات في عمق الأراضي ‏الروسية تؤكد أن لندن تختار عمداً تصعيد الأزمة الأوكرانية، في حين تدّعي بشكل ‏منافٍ للحقيقة رغبتها في تحقيق السلام”‏.

واعتبرت السفارة أن المملكة المتحدة تتصرف عبر هذا الأمر “كشريك” في الهجمات ‏التي تشنها أوكرانيا، و”تسعى إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بها بالوكالة”.‏

وجاء بيان السفارة الروسية ‌في لندن تعقيباً على تقرير نشرته صحيفة “تايمز” ‏البريطانية يوم السبت الماضي قال إن “طائرات مسيرة بريطانية الصنع استخدمت ‏للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى ضد روسيا”.‏

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