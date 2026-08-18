موسكو تتهم لندن بتعمد تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية ‏

لندن-سانا
اتهمت روسيا المملكة المتحدة بتعمد تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية، عبر تزويد كييف بطائرات مسيرة لاستهداف عمق الأراضي الروسية.
وقالت السفارة الروسية في لندن بتدوينة على منصة “إكس”: إن “التقارير التي تفيد بأن نظام كييف يستخدم طائرات مسيّرة بريطانية لتنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية تؤكد أن لندن تختار عمداً تصعيد الأزمة الأوكرانية، في حين تدّعي بشكل منافٍ للحقيقة رغبتها في تحقيق السلام”.
واعتبرت السفارة أن المملكة المتحدة تتصرف عبر هذا الأمر “كشريك” في الهجمات التي تشنها أوكرانيا، و”تسعى إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بها بالوكالة”.
وجاء بيان السفارة الروسية في لندن تعقيباً على تقرير نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية يوم السبت الماضي قال إن “طائرات مسيرة بريطانية الصنع استخدمت للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى ضد روسيا”.