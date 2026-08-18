الأردن يدين الاعتداء الإيراني على كردستان العراق ‏

عمّان-سانا
أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإيراني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بطائرتين مسيّرتين.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان على منصة “إكس”: إن ”الهجوم يمثل اعتداء مرفوضاً، وانتهاكاً لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق”.
وأكّدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية العراق وإقليم كردستان العراق، ودعمها في أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن أمس الإثنين، استهداف مكتب رئيس حكومة الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر بشرية.