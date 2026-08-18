الأردن يدين الاعتداء الإيراني على كردستان العراق ‏

Secretary Pompeo Arrives at the Ministry of Foreign Affairs in Jordan 31721973077 الأردن يدين الاعتداء الإيراني على كردستان العراق ‏

عمّان-سانا‏

أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإيراني الذي استهدف المكتب ‏الخاص لرئيس ‏حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومقر إقامة مدير وكالة ‏الحماية في ‏أربيل بطائرتين مسيّرتين.‏

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان على منصة “إكس”: إن ‌‏”الهجوم يمثل اعتداء مرفوضاً، وانتهاكاً لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق”.‏

‏ وأكّدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية العراق وإقليم كردستان العراق، ‏ودعمها في أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.‏

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن أمس الإثنين، استهداف مكتب ‏رئيس ‌‏حكومة ‏الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر ‌‏بشرية.‏

أسطول الصمود العالمي يطالب بتدخل دولي عاجل بعد اعتقال مئات الناشطين في المياه الدولية
الأورومتوسطي يحذر من استمرار إسرائيل بتنفيذ الإبادة التعليمية في غزة
السويد تسلم أوكرانيا سفينة مرتبطة بـ”الأسطول الظل” الروسي
ترامب ينفي مشاركة الصين وروسيا في الحرب مع إيران ويكشف التزامات بعدم دعمها
نيجيريا تستعين بقوات أمريكية للتدريب والدعم الفني في حربها ضد المتمردين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك