الأردن يدين الاعتداء الإيراني على كردستان العراق ‏

عمّان-سانا‏

أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإيراني الذي استهدف المكتب ‏الخاص لرئيس ‏حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومقر إقامة مدير وكالة ‏الحماية في ‏أربيل بطائرتين مسيّرتين.‏

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان على منصة “إكس”: إن ‌‏”الهجوم يمثل اعتداء مرفوضاً، وانتهاكاً لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق”.‏

‏ وأكّدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية العراق وإقليم كردستان العراق، ‏ودعمها في أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.‏

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن أمس الإثنين، استهداف مكتب ‏رئيس ‌‏حكومة ‏الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر ‌‏بشرية.‏