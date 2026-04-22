الجيش الأمريكي: نظام “ثاد” لاعتراض الصواريخ سيبقى في كوريا الجنوبية

واشنطن-سانا

أعلن قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية” كزافير برانسن”، أن الأنباء التي تتحدث عن نقل واشنطن نظام صواريخ” ثاد” (THAAD) من كوريا عارية من الصحة، وذلك عقب صدور تقارير تفيد بأن واشنطن كانت تنقل أجزاء منه إلى الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن برانسن قوله في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن أمس الثلاثاء: “ما زال نظام ثاد للدفاع الصاروخي موجوداً ولم ننقله خارج كوريا الجنوبية”، مضيفاً: “نحن نرسل ذخائر إلى الشرق الأوسط، وهي موجودة الآن في انتظار نقلها”، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأضاف في رده على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يبقى النظام في موقعه، قال “نعم، نتوقع ذلك”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت الشهر الماضي نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن الولايات المتحدة كانت تنقل أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى من كوريا الجنوبية لاستخدامه في حربها مع إيران، ما أثار قلقاً في سيئول، حيث يعتبر هذا النظام ركيزة أساسية للدفاع الوطني.

وتنشر الولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية، وتم تركيب نظام “ثاد” في البلاد عام 2017 في خطوة أثارت احتجاجاً قوياً من الصين المجاورة التي اعتبرت النظام تهديداً لأمنها القومي.