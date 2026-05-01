“سيريا هايتك 12” يشهد اتفاقيات لتعزيز الحوسبة السحابية وتطوير مراكز البيانات في سوريا

دمشق-سانا

شهد اليوم الثالث من فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك 12″، المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات تقنية محلية وجهات أكاديمية ودولية، بهدف دعم التحول الرقمي، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز البنية التحتية لمراكز البيانات في سوريا.

“إتاحة الحوسبة للطلاب”

شملت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين شركة “مجاد” للخدمات التقنية وجامعة دمشق، ممثلة بكلية الهندسة المعلوماتية، لإتاحة جزء من البنية التحتية للحوسبة السحابية أمام طلاب الجامعة، للاستفادة منها في مشاريع التخرج والأبحاث العلمية.

“تطوير مراكز البيانات”

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين “مجاد” وشركة “CanaGulf” المتخصصة في إصدار الشهادات الدولية في أمن تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب معهد “Uptime Institute” العالمي، وذلك عبر ممثله الإقليمي، بهدف إنشاء تحالف لتطوير مراكز البيانات في سوريا وفق المعايير الدولية، والعمل على الحصول على شهادات الاعتماد اللازمة.

“بناء التطبيقات”

كما وقعت “مجاد” أيضاً اتفاقية مع شركة “رؤى” السورية المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية، لتمكينها من بناء تطبيقاتها بالاعتماد على البنية التحتية المتقدمة، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات الجهات المختلفة.

وأوضح المدير العام لشركة “مجاد” للخدمات التقنية عمار السوادي في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الاتفاقية مع جامعة دمشق تتيح للطلاب العمل على أحدث التقنيات العالمية بشكل عملي ضمن بيئة حقيقية، مشيراً إلى أن مدة الاتفاقية عام واحد قابل للتجديد، وتشرف كلية الهندسة المعلوماتية على اختيار الطلاب المستفيدين من هذه الموارد المقدمة مجاناً.

وفي سياق متصل، أشار السوادي إلى أن مذكرة التفاهم مع “CanaGulf” ومعهد “Uptime Institute” تشكل خطوة مهمة نحو تأهيل مراكز البيانات في سوريا، وفق المعايير الدولية، مبيناً أن المرحلة الأولى تركز على حصول مركز البيانات الخاص بالشركة على شهادة الاعتماد الدولية، تمهيداً لتقديم خدمات تأهيل، وأتمتة مراكز البيانات في مختلف الجهات.

وأضاف السوادي: إن الاتفاقية مع شركة “رؤى” تسهم في تمكينها من تطوير تطبيقاتها بالاعتماد على بنية تحتية متقدمة، بما يعزز تقديم خدمات رقمية مخصصة تلبي احتياجات مختلف المؤسسات، لافتاً إلى أن جميع الاتفاقيات تمتد لمدة عام واحد قابل للتجديد بموافقة الأطراف.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لشركة “شام كلاود”، المعنية بتقديم خدمات الحوسبة السحابية في شركة “مجاد”، بشار أنجيلة، أن التعاون مع جامعة دمشق يسهم في رفع الوعي التقني لدى الطلاب، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية تسهم في تقديم خدمات رقمية متطورة، مع توفير بيئات متعددة السحابة وخيارات مرنة للتوسع، ومستويات عالية من الأمن السيبراني.

“حضور الحلول التقنية”

كما تم توقيع اتفاقية بين مركز الأعمال المتكاملة للكاميرات ومعدات المراقبة والحواسيب، وشركة “يو إن في” العالمية، الرائدة في تصنيع أجهزة وحلول مراقبة الفيديو الاحترافية، بهدف تعزيز حضور الحلول التقنية المتقدمة في السوق السورية بمختلف المحافظات.

وأوضح القائمون على الاتفاقية، أن السوق السورية تواجه بعض التحديات المرتبطة بعمليات الاستيراد، ما يجعل وجود وكالات رسمية أمراً أساسياً في دعم الموزعين، وتأمين المنتجات بشكل منتظم وموثوق، إضافة إلى ضمان توفر خدمات ما بعد البيع والدعم الفني.

وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستسهم في تنظيم آليات التوزيع داخل السوق المحلية، من خلال اعتماد وكلاء معتمدين في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين عبر قنوات رسمية.

ويستمر معرض “سيريا هايتك 12” حتى يوم غد الجمعة، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، تتوزع على نحو 136 جناحاً.