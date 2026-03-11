دول في أوروبا وآسيا تبدأ الاستعانة باحتياطاتها النفطية الاستراتيجية

عواصم-سانا

بدأت عدة دول منها فرنسا، واليابان وألمانيا بالاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية في إطار تحرك منسق لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء، عن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور: إنّ “الإعلانات الصادرة عن بعض دول مجموعة السبع بشأن الاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية، هي بلا شك جزء من جهد منسّق إلى أقصى حد”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اليابان وألمانيا، أنّهما ستستعينان بمخزونيهما الاستراتيجيين من النفط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية اندلاع الحرب بين أمريكا، وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ويدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من الاضطراب مع اتساع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وتحوّل الصراع إلى تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية، وخصوصاً بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز في العالم.