الهند تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي

نيودلهي-سانا

أدانت الهند بشدة الاعتداءات الإيرانية على سلطنة عمان ودول الخليج العربي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور له عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء: تحدثت مع سلطان عُمان هيثم بن طارق هاتفياً وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة، وأدنّا انتهاك سيادة سلطنة عُمان ووحدة أراضيها.

وأضاف مودي: اتفقنا على أن استمرار الحوار الدبلوماسي ضروري لاستعادة السلام والاستقرار الإقليميين في أقرب وقت.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة في البنى التحتية.

