البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و177 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 106صواريخ و177طائرة مسيرة، استهدفت أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن القيادة العامة قولها في بيان: “إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين، تواصل مواجهة الموجات المتتالية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 106صواريخ و177 طائرة مسيرة، استهدفت أراضي المملكة”.

وأهابت القيادة العامة بالجميع، بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات من المصادر الرسمية.

وبيّنت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من الشهر الماضي.