باحثون روس يدمجون الذكاء الاصطناعي والبيانات الجينية في خدمة صحية مبتكرة

موسكو-سانا

طوّر باحثون روس من المركز الوطني للبحوث الجينية “MyGenetics” التابع لمجموعة التقنيات الطبية الحيوية في مؤسسة “سكولكوفو”، خدمة صحية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيني، بهدف مساعدة المستخدمين على إدارة صحتهم وتعزيز الوقاية من الأمراض بدقة أكبر.

وذكر موقع “روسيا اليوم” اليوم الخميس، أن الخدمة الجديدة تقوم على دمج البيانات الجينية للمستخدم مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل حالته الصحية وتقديم توصيات مخصصة، في إطار معالجة مشكلة تضخم البيانات الطبية وصعوبة الاستفادة العملية منها بالنسبة للمرضى.

وأوضح مطورو المشروع أن المستشار العصبي الذكي خضع لاختبارات ناجحة عبر تطبيقات المراسلة خلال مرحلته الأولى، فيما تتواصل حالياً أعمال تطويره كتطبيق متكامل للهواتف الذكية، تمهيداً لإطلاقه رسمياً خلال الأشهر المقبلة.

وتعتمد التقنية على إنشاء ملف جيني رقمي للمستخدم، إلى جانب تحليل بيانات الحالة البدنية ونتائج الفحوص المخبرية، إضافة إلى دمج معلومات النشاط البدني الواردة من الأجهزة القابلة للارتداء عبر واجهات برمجة التطبيقات.

وأشار القائمون على المشروع إلى أن النظام يستند إلى قاعدة بيانات مغلقة تضم بروتوكولات وتوصيات طبية معتمدة من أطباء مختصين في الطب الوقائي، بهدف تعزيز دقة النصائح الصحية والحد من الأخطاء المحتملة في عمل الشبكات العصبية.

ويتيح المساعد الذكي للمستخدم تقييم مدى ملاءمة المكملات الغذائية، أو تعديل نظامه الغذائي وفقاً لتركيبته الجينية واحتياجاته الصحية الفردية.