وقفة احتجاجية في أريحا تنديداً بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وقفة احتجاجية في أريحا تنديداً بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية وسط مدينة أريحا، تنديداً بإقرار الكنيست الإسرائيلي “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل قوله: “إن ردود الفعل الدولية تجاه قانون إعدام الأسرى لم ترتقِ بعد إلى المستوى المطلوب”، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جانبه، شدد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، على أن الفعاليات المستمرة تؤكد حق الأسرى في الحياة والكرامة، وتسلط الضوء على جرائم الاحتلال المتصاعدة.

وفي الثلاثين من الشهر الماضي، أقرت سلطات الاحتلال “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، في خطوة تعيد الجدل حول هذا التشريع الذي طرحه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عام 2022، وجرى تمريره بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.

