إصابة 6 فلسطينيين واعتقال 49 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب 6 فلسطينيين، واعتقل 49 آخرون اليوم الأربعاء، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة شابين، كما اقتحمت بلدة طمون في طوباس، واعتدت على 4 فلسطينيين بالضرب، ما أسفر عن إصابتهم بجروح وكسور.

كما داهمت مخيم قلنديا في القدس، ومخيم الجلزون في رام الله، وقريتي دوما في نابلس، والبرج في الخليل، وضاحية اكتابا وبلدة كفر اللبد في طولكرم، واعتقلت 49 فلسطينياً.

من جهة أخرى شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراض في منطقة العربيدات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لشق طريق استيطاني يربط أحد شوارع البلدة، بمستوطنة مقامة على أراضيها.

فيما استولى مستوطنون إسرائيليون على منزل قيد الإنشاء في بلدة حوارة جنوب نابلس.