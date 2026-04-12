عبد العاطي يبحث مع ويتكوف وإسحاق دار احتواء التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان، أن المبعوث الأمريكي أطلع الوزير عبد العاطي على نتائج المفاوضات التي جرت مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

ونوه ويتكوف بالدور المصري المحوري، وجهود القاهرة في دعم أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً تعويل واشنطن على استمرار هذه الجهود لخفض حدة التوتر.

وفي الاتصال الآخر، استعرض عبد العاطي مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العمل المشترك لتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق القائم بين مصر وباكستان وتركيا، واتفقا على تكثيف التحرك الدبلوماسي المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم قضايا السلم والأمن الإقليمي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، فشل المحادثات مع إيران التي جرت أمس في إسلام أباد، وعدم التوصل إلى أي اتفاق، ومغادرة وفد بلاده العاصمة الباكستانية إلى الولايات المتحدة.