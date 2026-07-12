سنتكوم تعلن استهداف 140 موقعاً إيرانياً

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد استكمال جولة ثالثة من ‏الضربات على إيران خلال الأسبوع الجاري، استهدفت خلالها نحو 140 موقعاً ‏عسكرياً وذلك رداً على استهداف طهران سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز.‏

وأوضحت “سنتكوم” في بيان عبر منصة “إكس”: أن القوات الأمريكية نفذت ‏الضربات، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة متمركزة براً وبحراً، ‏وطائرات مسيّرة، وقطع بحرية.‏

وأشارت إلى إن الأهداف شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات ‏بحرية، ومستودعات للذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع للمراقبة الساحلية.‏

وأشارت “سنتكوم” إلى أن القوات الأمريكية استهدفت، خلال ثلاث ليالٍ من ‏الضربات هذا الأسبوع، أكثر من 300 هدف، بتوجيه من الرئيس الأمريكي، بهدف ‏الحد من قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق ‏هرمز.‏

وأكدت استمرار عبور السفن التجارية عبر الممر البحري الدولي، لافتة إلى أن ‏القوات الأمريكية أسهمت، منذ مطلع أيار الماضي، في تسهيل عبور أكثر من 800 ‏سفينة تجارية ونقل نحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق.‏

وكانت “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق اليوم بدء جولة ‏جديدة من الضربات الجوية ‏على مواقع في إيران، على خلفية استهدافها ‏سفينة حاويات في مضيق هرمز ‏وإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة.‏