سنتكوم تعلن استهداف 140 موقعاً إيرانياً

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد استكمال جولة ثالثة من الضربات على إيران خلال الأسبوع الجاري، استهدفت خلالها نحو 140 موقعاً عسكرياً وذلك رداً على استهداف طهران سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز.
وأوضحت “سنتكوم” في بيان عبر منصة “إكس”: أن القوات الأمريكية نفذت الضربات، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة متمركزة براً وبحراً، وطائرات مسيّرة، وقطع بحرية.
وأشارت إلى إن الأهداف شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، ومستودعات للذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع للمراقبة الساحلية.
وأشارت “سنتكوم” إلى أن القوات الأمريكية استهدفت، خلال ثلاث ليالٍ من الضربات هذا الأسبوع، أكثر من 300 هدف، بتوجيه من الرئيس الأمريكي، بهدف الحد من قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وأكدت استمرار عبور السفن التجارية عبر الممر البحري الدولي، لافتة إلى أن القوات الأمريكية أسهمت، منذ مطلع أيار الماضي، في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية ونقل نحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق.
وكانت “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق اليوم بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع في إيران، على خلفية استهدافها سفينة حاويات في مضيق هرمز وإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة.