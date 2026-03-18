إسرائيل تعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في غارة على طهران، مساء أمس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله في بيان: إنه تمّ الليلة الماضية أيضاً، القضاء على وزير استخبارات إيران إسماعيل خطيب.

وأشار كاتس إلى أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجازا للجيش اغتيال أي مسؤول إيراني رفيع المستوى متى سنحت الفرصة لذلك، من دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من المستوى السياسي.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في غارات جوية إسرائيلية.

ومنذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعشرات القادة والمسؤولين.