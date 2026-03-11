إجلاء 18 ألف شخص في دريسدن الألمانية إثر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

برلين-سانا

أعلنت السلطات الألمانية في مدينة دريسدن، اليوم الأربعاء، البدء بعملية إجلاء واسعة شملت نحو 18 ألف شخص من سكانها، وذلك عقب اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة “د ب أ” الألمانية عن شرطة المدينة قولها في بيان: “إنه جرى العثور على جسمين مشبوهين على ضفاف نهر إلبه بالقرب من جسر كارولا”، مشيرة إلى أن الخبراء أكدوا أن أحدهما عبوة ناسفة بريطانية الصنع تزن 250 كيلوغراماً، حيث تقرر البدء بتفكيكها اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشرطة أنّ عملية الإجلاء الحالية تعدّ الأكبر في المدينة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث جرى تحديد نطاق الإخلاء بدائرة قطرها 1000 متر حول موقع القنبلة، وهي منطقة تضم معالم رئيسية ومنشآت حيوية.

وكانت أعمال الهدم وإعادة البناء في جسر “كارولا” المنهار قد كشفت العام الماضي عن أربع قنابل أخرى، ما استدعى حينها إجلاء 17 ألف شخص.