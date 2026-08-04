قطر تؤكد دعم جهود التهدئة في المنطقة

الدوحة-سانا

أكدت قطر دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى خفض التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية الالتزام بالحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، جدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التأكيد على ضرورة تنفيذ ما اتُّفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت قطر والسعودية والأردن والكويت أكدت، أمس الأول الأحد، أهمية التزام ‏جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما اتُّفق عليه في ‏إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لضمان حرية ‏الملاحة في مضيق هرمز.