جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

القاهرة-سانا
أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق جنوب لبنان، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان، وتصعيداً خطيراً يهدد بنسف أي جهود رامية لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة في بيان: “إن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية تكشف بشكل فاضح نوايا الاحتلال في إطالة أمد المواجهات وعرقلة المفاوضات وفرض واقع جديد على الأرض غير مقبول ومرفوض بشكل كامل”، محذراً من خطورة انزلاق الوضع نحو مواجهات أوسع مالم يتدخل المجتمع الدولي لوقف آلة الحرب الإسرائيلية بشكل فوري، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأعرب المتحدث في بيانه عن تضامن الجامعة الكامل مع لبنان وشعبه، ودعمها الكامل له في مواجهة كافة الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار وسيادة لبنان وسلمه الأهلي.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في قضاء النبطية جنوب لبنان إلى 13 قتيلاً و14 جريحاً، في حين أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون هذه الاعتداءات، معتبراً أنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.
يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.