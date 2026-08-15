جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

القاهرة-سانا‏

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على ‏مناطق جنوب لبنان، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل ‏انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان، وتصعيداً خطيراً يهدد بنسف أي جهود رامية لوقف الحرب وإنهاء ‏الاحتلال.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة في بيان: “إن هذه السياسات والممارسات ‏الإسرائيلية تكشف بشكل فاضح نوايا الاحتلال في إطالة أمد المواجهات وعرقلة المفاوضات وفرض ‏واقع جديد على الأرض غير مقبول ومرفوض بشكل كامل”، محذراً من خطورة انزلاق الوضع نحو ‏مواجهات أوسع مالم يتدخل المجتمع الدولي لوقف آلة الحرب الإسرائيلية بشكل فوري، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.‏

وأعرب المتحدث في بيانه عن تضامن الجامعة الكامل مع لبنان وشعبه، ودعمها الكامل له في مواجهة ‏كافة الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار وسيادة لبنان وسلمه الأهلي.‏

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏استهدفت منزلاً في قضاء النبطية جنوب لبنان إلى 13 قتيلاً و14 جريحاً، في حين أدان الرئيس ‏اللبناني جوزاف عون هذه الاعتداءات، معتبراً أنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود ‏الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.‏

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح ‏الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من ‏المناطق التي توغلت فيها بجنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.‏