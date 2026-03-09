ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جويا وطيردبا في جنوب لبنان إلى 16 قتيلاً و40 مصاباً

photo 2026 03 09 17 14 57 ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جويا وطيردبا في جنوب لبنان إلى 16 قتيلاً و40 مصاباً

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدتي جويا وطيردبا جنوب لبنان اليوم الإثنين إلى 16قتيلاً و40 مصاباً.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الصحة اللبنانية قولها اليوم الإثنين: إن الحصيلة النهائية للغارات 9 قتلى و17 جريحاً في طيردبا و7 قتلى و23 جريحاً في جويا.

وأشارت الوزارة إلى أن الغارات استهدفت نقطتين للدفاع المدني قرب بلدية طيردبا حيث قتل مسعف وأصيب اثنان بجروح، بينما قتل مسعف وأصيب أربعة آخرون في جويا.

وكانت إحصائية سابقة لوزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى سقوط ثلاثة قتلى و 15 جريحاً في غارة إسرائيلية على بلدة طيردبا في قضاء صور قبل أن تعود لتعلن مقتل 11 شخصاً وإصابة 7 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات في لبنان.

وفي وقت سابق اليوم قتل 22 شخصاً، وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، أعقبها شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

