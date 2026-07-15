حمص الفداء يسعى لتأكيد تفوقه وأهلي حلب للتعويض في قمة الفاينال 4 اليوم

حمص-سانا

يلتقي عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فريق حمص الفداء مع ضيفه أهلي حلب في ثاني مباريات سلسلة الفاينال 4 لدوري كرة السلة السوري للرجال، وذلك في صالة غزوان أبو زيد بمدينة حمص.

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة لكلا الطرفين في حسابات التأهل إلى الدور النهائي، إذ يدخل حمص الفداء اللقاء متسلحاً بأفضلية الفوز الذي حققه في المواجهة الأولى بنتيجة 88-74 نقطة، مؤكداً جاهزيته الفنية العالية وقدرته على فرض إيقاعه الهجومي والدفاعي.

ويسعى أصحاب الأرض إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار ثانٍ يقربهم أكثر من حجز بطاقة النهائي، معولين على حالة الانسجام الكبيرة والتألق الجماعي الذي ظهر به الفريق في اللقاء الافتتاحي للسلسلة.

في المقابل، يدرك أهلي حلب أن المباراة تشكل منعطفاً حاسماً في مشواره بالبطولة، إذ لا بديل أمامه سوى الفوز لإعادة التوازن إلى السلسلة وإحياء آماله في المنافسة، حيث يتوقع أن يدخل الفريق اللقاء بتركيز عالٍ لتلافي الأخطاء الدفاعية التي رافقت اللقاء الأول وتحسين الفاعلية الهجومية تحت السلة.