أمير قطر يبحث مع رئيسي جيبوتي وكولومبيا وملك إسبانيا تطورات الأوضاع في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر اتصالات هاتفية مع رئيسي جيبوتي إسماعيل عمر جيله وكولومبيا غوستافو بيترو والملك الإسباني فيليبي السادس، تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، اليوم الأحد، أن المباحثات شددت على أهمية الوقف الفوري للتصعيد والحيلولة دون امتداد رقعته، وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جهته، أعرب الرئيس الجيبوتي خلال الاتصال عن تضامن بلاده مع دولة قطر و”دعمها في مواجهة مواصلة العدوان الإيراني السافر”.

وفي اتصال آخر، أعرب الرئيس الكولومبي عن تضامن بلاده مع قطر في ظل الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها، مؤكداً دعم كولومبيا لكل ما تتخذه قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

بدوره، أعرب الملك الإسباني عن تضامن إسبانيا مع قطر إثر الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب قطر في صون سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها، منوهاً بالجهود التي تبذلها الدوحة في إدارة الأزمة الحالية، وبنجاحها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتتواصل منذ الـ 28 من شباط الماضي الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، بينما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.