وزيرا خارجية الكويت والأردن يدينان الاعتداءات الإيرانية ويبحثان تطورات المنطقة

الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما التصعيد الراهن وتداعياته، والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن الوزيرين أدانا خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلاً من دولة الكويت والأردن، وأكدا حق البلدين الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما والحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم تصدي دفاعاته الجوية لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية معادية، وأعلن الجيش الأردني اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، بينما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية وغير مأهولة جنوب البلاد دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.