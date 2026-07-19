انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي

3X3A9936 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي

دمشق-سانا

أطلقت مديرية الثقافة في دمشق، اليوم الأحد، فعاليات منتدى دمشق الثقافي، بعقد أولى جلساته الحوارية في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، بهدف توفير منصة مفتوحة لمناقشة أبرز القضايا الفكرية والاجتماعية المرتبطة بواقع المجتمع السوري.

3X3A9942 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي

وتناولت الجلسة الافتتاحية، التي حملت عنوان “النسيج القيمي”، القيم الناظمة للمجتمع وسبل ترسيخها وتحويلها من مفاهيم نظرية إلى ممارسات يومية تعزز التماسك الاجتماعي.

وأوضح مدير المركز الثقافي العربي في المزة وميسّر الجلسة محمد شالاتي، في تصريح لـ سانا، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة المشهد الثقافي في دمشق ضمن مرجعية ثقافية واضحة، مبيناً أن جلساته ستُعقد مرتين شهرياً، بحيث تخصص كل جلسة لبحث قضية فكرية أو اجتماعية جديدة.

3X3A9900 1 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي

من جانبه، بين مسؤول العلاقات الثقافية في مديرية الثقافة بدمشق محمود معدنلي، أن الجلسة ركزت على مفاهيم تشكل ركائز للتماسك المجتمعي، وفي مقدمتها المواطنة، وتكافؤ الفرص، والثقافة، وحركة الحياة، وفهم الواقع، معرباً عن أمله في أن تمثل هذه المبادرة نواة لأنشطة مماثلة تُعمم لاحقاً في مختلف المحافظات السورية.

وشهدت الجلسة حواراً موسعاً بين المشاركين، الذين أكدوا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الحوار الفكري، وتبادل الرؤى، وترسيخ الفهم المشترك للقضايا التي تلامس المجتمع السوري في المرحلة الراهنة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة النشاطات التي تنظمها وزارة الثقافة ومديرياتها في المحافظات، في إطار جهودها المستمرة لتفعيل الحوار المجتمعي حول القضايا الراهنة وترسيخ القيم الوطنية التي تسهم في بناء المجتمع وتطويره.

3X3A9963 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي
3X3A9897 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي
3X3A9902 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي
3X3A9904 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي
3X3A9922 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي
3X3A9934 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي
3X3A9951 انطلاق منتدى دمشق الثقافي بجلسة حوارية حول تعزيز الحوار المجتمعي
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