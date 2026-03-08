ترامب وستارمر يبحثان استخدام القواعد البريطانية في الحرب على إيران

لندن-سانا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، تطورات الأوضاع العسكرية في الشرق الأوسط وأوجه التعاون الدفاعي بين البلدين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم الحكومة البريطانية قولها في بيان: “إن ستارمر وافق على طلب أمريكي باستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لأغراض دفاعية وصفتها بأنها “محددة ومحدودة”.

ويأتي هذا القرار بعد تحفظات سابقة أبداها رئيس الوزراء البريطاني بشأن انخراط لندن المباشر في العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل ضد أهداف إيرانية.

وبدأت الولايات المتحدة استخدام قواعد بريطانية أمس السبت بينها قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنكلترا، وكان ترامب أعرب سابقاً عن عدم رضاه عن المملكة المتحدة، وسخر من ستارمر، معتبراً أنه “ليس ونستون تشرشل”.